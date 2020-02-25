الصحة الفرنسية: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا

وذكر أن أعلن أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، تدابير استثنائية لمواجهة تهديدات الفيروس في البلاد بعد تفاقم الوضع في إيطاليا، أبرزها تكريس 70 مستشفى لاستقبال المرضى، وأوامر بارتداء الأقنعة إلزاميا، واختبارات فحص متعددة.

وعرض فيران، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، خطة السلطات الفرنسية بالتفصيل، والتدابير التي اتخذتها لمواجهة "كوفيد-19" الذي بات على أعتاب البلاد، بينما يزداد الوضع سوءا في إيطاليا.

وقال وزير الصحة الفرنسي: "الوضع حاليا في فرنسا لا يثير القلق، إذ لا يزال هناك مريض واحد فقط يتلقى العلاج في المستشفى، وحالته المستقرة ستسمح له بالمغادرة في الأيام المقبلة"، موضحاً أنه لم يتم اكتشاف أي حالات جديدة، بحسب محطة "إل.سي.إي" الفرنسية.

وحتى الآن، لم تستطع سوى 38 مؤسسة صحية، معظمها من منظمات الرعاية الصحية، استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، ولكن من الآن فصاعدا سيكون هناك 70 مستشفى مجهزا لاستقبال المرضى، بحسب الوزير الفرنسي.



وتابع: "سيكون في كل إقليم لدى جميع أنحاء فرنسا مستشفى واحد على الأقل قادر على استقبال المرضى وتحمل المسؤولية من البداية إلى النهاية".