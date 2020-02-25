مفيد شهاب: مبارك كاد أن يبكى فور استرداد طابا

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانوينة والمجالس النيابية الأسبق، إنه تلقي خبر وفاة الرئيس الأسبق مبارك بكثير من الحزن والأسى، مشيرًا إلى أن وفاة مبارك كانت متوقعة خاصة بعض أن آلمت به ظروف صحية منذ أكثر من شهر.



وأشار "شهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يتذكر الكثير من المواقف لمبارك، ولكن أكثر ما يتذكره متابعته لقضية استرداد طابا على مدار 6 سنوات، حيث كان قلقا ومصمما على استرداد كامل الأرض.



وأضاف وزير الشؤون القانوينة والمجالس النيابية الأسبق، أن مبارك كاد أن يبكي فور صدور الحكم باسترداد طابا، لافتا إلى أن مبارك اختاره رئيسا لجامعة القاهرة كنوع من التكريم والتشريف، مضيفا أن مبارك كان يتابع وضع الجامعات بنفسه ويلتقي بالطلاب، وكان يشعر بسعادة كبيرة عندما يتحدث مع الشباب.



وأكد أن مبارك كان ينتقد بحياء شديد وتميز بالإنسانية في تعامله مع الجميع، مضيفا أن التاريخ سيظل يتذكر أنه صاحب الضربة الجوية.