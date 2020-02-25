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رئيس البرلمان العربي ينعى الرئيس المصري الأسبق مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:07 م
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مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
هالة الشحات
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قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك .

وقال السلمي في بيان له " أتقدم بخالص العزاء لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، مثمناً عالياً دوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، وجهوده في تعزيز التضامن العربي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته."
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