سامي مغاوري يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل"بيضه دهب"

يواصل الفنان سامي مغاوري، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "بيضه دهب"، داخل مدينة الإنتاج الأعلامي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي.



وكشف سامي، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنه يجسد شخصية "عالم فيزياء" وبيوصل لاختراع جديد مهم جدًا موضحًا ذلك قائلًا:"هتشوفوا حاجه شبه إنشنتاين".



وأضاف أن المسلسل أن المسلسل يقدم لأطفال والشباب حتى سن 18عام.



وأكد مغاوري، أنه سعيد بهذا الدور لأن الدور جديد عليه موضحًا ذلك قائلًا:"الدور جديد عليا خالص بالنسبه لي ولم أقدمه قبل ذلك"، وأضاف أن الكواليس ممتعه جدًا واللوكيشن دمه خفيف وفريق العمل متميز جدًا.



يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري، مسلسل "اللعبة"، وتدور احداثة في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عارفة عبد الرسول وشيكو وماجد هشام ومي كساب.