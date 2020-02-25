غرفة الأزمات بالقاهرة: الوضع مستقر وسحبنا مياه الأمطار

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير عام غرفة متابعة الأزمات بمحافظة القاهرة، إن هناك تنسيق وتواصل مستمر بين المحافظة وهيئة الأرصاد، حيث فور صدور بيان بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء يتم رفع درجة الاستعداد فورًا.



وأشار "عوض"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأمطار سقطت أمس بغزارة حتى المساء، موضحًا أنه تم نشر المعدات والفرق على المحاور التي تشهد تجمعات مياه، معقبا: "محافظ القاهرة تواجد فور هطول الأمطار بين العمال".



وأوضح أن القدرة الاستعابية لمحطات الصرف الصحي لم تستوعب كميات الأمطار فتم اللجوء إلى استخدام ماكينات الشفط، مؤكدا أن الوضع مستقر الآن، وتم شفط كميات المياه المتجمعة.

