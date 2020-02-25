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شباب السلاح يحصد خمس ميداليات جديدة في بطولة إفريقيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أضاف منتخب مصر للشباب والانسات خمس ميداليات جديدة الى رصيده فى البطولة الافريقية للشباب المقامة حاليابالصالة المغطاة بجامعة مدينة "كيب كوست" بغانا بمشاركة 11 دولة.

 و شهد اليوم الثانى فوز رودينا طارق بالمركز الأول و الميدالية الذهبية  فى سيف المبارزة أنسات بعد تغلبها على  زميلتها سلمى طارق 15 /9 فى نهائي مصرى خالص وتحصل سلمى على "الفضية" فيما حققت اللاعبة آيه شريف ميدالية"برونزية" . 

  وفى منافسات سلاح الشيش شباب حقق لاعبنا  محمد الشرقاوى  المركز الثانى والميدالية الفضية بعد خسارته فى المباراة النهائية  امام بطل الجزائر 16-6 وحصل اللاعب يوسف فودة على المركز الثالث والبرونزية لنفس المسابقة.

وارتفع رصيد بعثة مصر التى يترأسها رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى من الميداليات حتى الان الى 14 ميدالية متنوعة حيث سبق الحصول على تسع ميداليات مختلفة فى اليوم الاول للبطولة  .

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