تامر عبدالمنعم ناعيًا "مبارك": مصر فقدت رجلاً وطنيًا بمعنى الكلمة

نعى الإعلامي تامر عبدالمنعم، الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا: "مصر فقدت اليوم إبنًا بارًا، ورجلًا وطنيًا حقيقيًا بمعنى الكلمة، وكان من أشد الناس ذكاءً".



وتابع "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن "مبارك" كان ذكيًا عندما سلم السلطة للقوات المسلحة المصرية، خاصة أنه كان يعلم حجم المؤامرة التي تحاك ضد الدولة المصرية.



ولفت إلى أن "مبارك " لم يسيء لأحد على وجه الإطلاق، حتى بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، معقبًا: "هذه شهادة أمام الله، وأمام الشعب، وكان خائفًا على البلد من الخونة، هنشوف بكرة جنازة مهيبة تليق بتاريخ هذا الرجل".

