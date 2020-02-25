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سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت السلطات السويسرية، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.


وكانت الصين وافقت أوائل الشهر الجاري على تسجيل التجارب السريرية للدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير). وسجلت الصين، الثلاثاء، 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2663 حالة في أنحاء البلاد، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 77 ألفا و658 حالة.

وأعلنت السلطات الصينية أن التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات بدأت رسميا في عدد من المستشفيات بمدينة ووهان وسط الصين، لاختبار كفاءته في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وفي مقاطعة هوبي، سجلت السلطات 68 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2563 حالة، فيما تم تسجيل 499 إصابة جديدة.
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