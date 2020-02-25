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عمرو موسى: مبارك تسلم مصر ضعيفة واستطاع قيادتها للأفضل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:45 م
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السفير عمرو موسى
السفير عمرو موسى
كساب أحمد
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قال السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية،، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك ترأس مصر 30 عامًا، وخلال هذه الفترة حدث تحول كبير في مصر والمنطقة، لافتًا إلى أن "مبارك" تسلم مصر في موقف ضعيف جدًا اقتصاديًا، واستطاع أن يقودها إلى موقف أفضل.

وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يختلف في الكثير من الموقف مع الرئيس "مبارك" في بعض المواقف السياسية، لكن هذا اليوم ليس يومًا لتقيمه ولكنه يوم لعزائه، وعلينا أن ندعوا له بالرحمة والعرفان، وتقدم العزاء لعائلته ولكل المصريين.

وأضاف:" مبارك جزء من تاريخ مصر الحديث"، لافتًا إلى أن أمريكا قوى كبيرة لها تأثير على كافة دول العالم، وكان مبارك يخشاهم وكان يفهمهم بصورة جيدة.
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك مصر عمرو موسي

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