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كلوب: لا نتوقع أي مباراة سهلة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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فيما واصل ليفربول تقدمه على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، ما زال مديره الفني الألماني يورجن كلوب يؤكد أن تركيزه بالكامل ينصب على المباراة التالية التي تنتظر الفريق.

وقلب ليفربول تأخره 1 / 2 إلى فوز ثمين 3 / 2 على ويستهام مساء أمس الاثنين في ختام مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده إلى 79 نقطة من بين 81 نقطة متاحة.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة حاليا بفارق 22 نقطة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني وذلك قبل آخر 11 مرحلة على نهاية المسابقة ما يعني أن ليفربول يحتاج للفوز في أربع مباريات فقط من 11 مباراة متبقية له بالبطولة ليحسم اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود وذلك بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين.

وأوضح كلوب أن فريقه سيركز فقط على حصد النقاط الثلاثة لمباراته التالية بغض النظر عما حققه الفريق حتى الآن في إشارة إلى أن انتصاره على ويستهام كان الفوز الثامن عشر على التوالي للفريق في المسابقة معادلا بهذا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي فريق في المسابقة وهو الرقم الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 .

وكان الفوز على ويستهام هو الانتصار ال21 على التوالي لليفربول في المباريات التي خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي ليعادل ليفربول الرقم القياسي السابق لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي فريق على ملعبه في الدوري والمسجل باسم ليفربول نفسه في 1971 / 1972 .

وأصبح ليفربول على بعد 12 نقطة فقط من الفوز باللقب الغائب عنه منذ 1990 .

ورغم هذا ، قال كلوب إن الأرقام القياسية أمر جيد لكن أهم شيء بالنسبة له وللفريق حاليا هو المباراة المقبلة والمقررة أمام مضيفه واتفورد يوم السبت المقبل.

وأوضح كلوب للصحفيين والمراسلين : "نعلم جميعا أن هذه الأرقام شيء خاص للغاية ولكننا في هذه اللحظة نرغب في الاستشفاء والاستعداد للمباراة التالية... المنافس التالي ينتظر بالفعل ويرغب في مواجهتنا بقوة. الاستاد بأكمله في واتفورد سيكون ضدنا. هذا كله أمر طبيعي. ستكون هناك أجواء خاصة ويجب أن نكون على أتم الاستعداد".

وأضاف : "اللاعبون جاهزون للكفاح في المباراة والكفاح حتى النهاية. ما من أحد يجب أن يشعر بالقلق. ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وخسر ليفربول نقطتين فقط خلال ال27 مباراة التي خاضها حتى الآن في الدوري هذا الموسم كما لا يزال الفريق منافسا بقوة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعندما تولى مسؤولية الفريق في تشرين أول/أكتوبر 2015 ، طالب كلوب اللاعبين "بصناعة تاريخ خاص بنا".

وبعد مرور أربعة أعوام ونصف العام ، يخوض ليفربول فعاليات دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم للدفاع عن لقب البطولة بعدما توج به في الموسم الماضي كما يقترب الفريق بشدة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي ليكون اللقب التاسع عشر له في تاريخ المسابقة.

وقال كلوب : "اللاعبون تعاملوا بجدية مع ما قلته وأصبح الأمر على ما يرام تماما. ولكن هذا ليس مهما للغاية الآن. الأمر خاص للغاية ، فالأرقام رائعة بشكل لا يصدق".

وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يطلب أفضل من هذا في المباريات ال11 المتبقية ولكن في نفس الوقت تظل كل مباراة منها في غاية الصعوبة ويجب احترام هذا بشكل كبير.

وأضاف : "لا نتوقع أي مباراة سهلة. ما من شخص يمكنه التقدم بسهولة. علينا فقط أن نستعد للعمل وللعمل الصعب".

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