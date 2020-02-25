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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 25-2-2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:29 م
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
واصلت أسعار الأسمنت التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لدي بعض من الشركات، بالرغم من تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد ليرتفع سعر طن الحديد ما بين 250 إلى 300 جنيهًا، وارتفع سعر طن الأسمنت بنحو 17 جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء أول بأول:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت تراجع 3 جنيهات ليسجل 785 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" تراجع 5 جنيهات ليسجل 755 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك تراجع 3 جنيهات ليسجل785 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 783 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء تراجع 3 جنيهات سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان تراجع جنيهان ليسجل 803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي تراجع 5 جنيهات ليسجل  سعر 813 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888   سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة ارتفع 5 جنيهات سجل 735 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر تراجع جنيهان ليسجل 828 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 5 جنيهات ليسجل 838 جنيها للطن

السويس سي ووتر تراجع جنيهان ليسجل سعر 828 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم  تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 838 جنيهًا للطن


صادرات مصر من الأسمنت
ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة "يناير – نوفمبر 2019″ بنحو 10% لتسجل 142مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتم التصدير لنحو 64 دولة.

وهناك 10 دول ستحوذون على 74% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت، يأتي على رأسها ليبيا  بزيادة قدرها 128% لتسجل 69.469 مليون دولار في مقابل 30.447 مليون دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية  في المرتبة الثانية بزيادة 28 % لتسجل 11.367 مليون دولار مقارنة بنحو 7.661 مليون دولار .

السعودية في المرتبة الثالثة بتراجع 12 % لتسجل 11.105 مليون دولار مقارنة بنحو 12.613 مليون دولار.

كينيا في المرتبة الرابعة بتراجع 75 % لتسجل 7.53  مليون دولار مقابل 30.57 مليون دولار.

اليمن في المرتبة الخامسة بتراجع 34 % لتسجل 5.833 مليون دولار مقابل 8.802 مليون دولار.

أوغندا في المرتبة السادسة بزيادة 50 % لتسجل 5.411 مليون دولار مقابل 3.597 مليون  دولار.

 لبنان في المرتبة السابعة بزيادة 84% لتسجل 4.503 مليون دولار في مقابل 2.451 مليون دولار.

 السودان في المرتبة الثامنة بزيادة 218 % لتسجل 3.53 مليون دولارفي مقابل 1.111 مليون دولار .

فلسطين في المرتبة التاسعة بتراجع 2.5 % لتسجل 3.213 مليون دولار في مقابل 3.627 مليون دولار.

 الأردن في المرتبة العاشرة بتراجع 2%  لتسجل 3.578 مليون دولار في مقابل 3.644 مليون دولار.
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