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أخر كلمات مبارك قبل وفاته: "ياما نمت على الرملة".. وهذا رأيه في السيسي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:38 م
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مبارك والسيسي
مبارك والسيسي
كساب أحمد
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قالت الكاتبة لميس جابر، إن الرئيس الراحل حسني مبارك كان رجلًا عظيمًا وحمولًا، معقبة: "لما سألته إحساسك إيه لما دخلت السجن"، رد عليها قائلًا: "عادي جدًا ياما نمنا على الرمل، لكن لا يمكن أبدًا أسيب مصر".

ولفتت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك نفى فكرة وجود نية لديه لتوريث الحكم، وأخبرها بأن أمريكا هي من قامت بترويج فكرة التوريث في مصر.

وأضافت: "مبارك قال لي لو أنا عايز جمال ابني يبقى رئيس، كنت دخلته الكلية الحربية، وابني كان بيساعدني فقط، ولم أفكر نهائيًا في توريثه الحكم".

ولفتت إلى أنها عندما سالت "مبارك" عن رأيه في عبد الفتاح السيسي عندما ترشح للرئاسة، رد عليها قائلًا:" ما حلتكوش غيره، خليكوا واره".
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك رحيل مبارك السيسي

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