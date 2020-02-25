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بكلمات مؤثرة.. حسام حبيب يودع الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:47 م
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حسني مبارك
حسني مبارك
فايقة محمد عادل
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نعي الملحن والفنان حسام حبيب، الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن دنيانا اليوم.

حيث نشر حسام صورة للرئيس الراحل مبارك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق حسام قائلاً: "وداعاً يا رجل الحرب والسلام وداعاً يا من أدرك قيمة وطنه وفضله علي كل شئ، وداعاً يا من أحبك الله وأمهلك العمر لتري حب شعبك وتقديره لك وارتباطه بك أب وقائد وجزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن وأمهلك حتي تري برائة أنجالك الكرام المحترمين". 

وتابع قوله: "وداعاً يا من تمنيت أن تموت علي أرض وطنك وأنت أولي الناس أن تحتضنك أرض وطنك الذي عشت من أجله وأنا أعترف أني شخصياً أحس بانكسار ظهري وحزن لم أكن اتخيل أني سوف أشعر بيه". 

واستكمل حديثه: "رحمك الله واتمني من الله أن يجعل كل دعاء المصريين في ميزان حسناتك وأيضاً كل ما عانيته في ميزان حسناتك وأن يسكنك الفردوس الأعلى وأن يطيب الله قلوب أسرتك وقوبنا جميعاً ويجمعنا بك علي خير، واشكر الرئيس المحترم الخلوق الذي وهبنا الله اياه أن يردد اعتبارك الرئيس الشهم كريم الأخلاق عبدالفتاح السيسي، أطال الله في عمره وحفظه لكل المصريين". 

لاقت الصورة التفاعل من قبل الكثير من متابعيه، وتباينت الأخلاق بين مؤيد ومعارض ورد حبيب علي أحد المعارضين الناس المرضي أصحاب القلوب المريضة والشماتة اخرجو بره صفحتي مش عاوز حد منكم عندي خصوصا أي حد مش مصري ومش عاجبه يطلع بره وخليك في حال بلدك إذا كان ينفع يتقال عليها بلد

جدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك توفي اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من فبراير عن عمر يناهز 91 عاماً بعد صراع طويل مع المرض
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