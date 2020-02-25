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مفكر سياسي: مبارك جزء كبير من تاريخ مصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:34 م
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مبارك
مبارك
داليا الحسين
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نعى الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن "مبارك" جزء كبير ومهم من تاريخ مصر.

وقال "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى في برنامج"صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "مبارك كان قائدًا عسكريًا وكان له دور كبير في حرب أكتوبر"، مشيرًا إلى أن فترة حكم "مبارك" شهدت استقرارا للوطن.

وأضاف المفكر السياسي: "مبارك عقب 25 يناير تعامل بكرامة وتماسك، واحترم القانون ولم يحاول إطلاقا ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف وكان يتمسك بتراب الوطن وكان يرغب في الموت في مصر".

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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك حرب أكتوبر 25 يناير

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