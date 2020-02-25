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البحرين: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 23 حالة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:19 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، ارتفاع عدد الإصابا بفيروس كورونا في المملكة إلى 23، بعد تسجيل 6 حالات جديدة، مساء اليوم الثلاثاء.



ووفقاً لصحيفة "الوطن" البحرينية، أوضحت وزارة الصحة البحرينية، أن الإصابات الست الجديدة لبحرينيين قادمين من إيران عبر مطار البحرين الدولي.



وأوضحت الوزارة أنها حريصة على إطلاع الجميع بالمستجدات والارشادات حول فيروس كورونا والإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي تتأكد إصابتها بالفيروس أولا بأول، مشيرةً إلى ضرورة استقاء المعلومات عن الحالات المصابة أو أي قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية.



وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين، بملازمة بيوتهم في غرف منفصلة، عن شعورهم بأعراض المرض، والاتصال بالصحة، واتباع تعليمات الفريق الطبي، وتجنب الاختلاط بالغير.



ومن جهة أخرى، قررت السلطات البحرينية تعليق الدراسة مدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال بسبب المخاوف من الفيروس، وذلك بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي عهد البحرين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البحرين الاصابة ارتفاع

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