خالد كمال لـ"الفجر الفني": رد فعل الجمهورعلى دوري في "بخط اليد" قاسية جدًا.. وهذا ما جذبني للمشاركة فيه

الفجر الفني

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "بخط يد"؟



كيف كان استعدادك للدور؟



كيف كانت كواليس المسلسل؟



كيف كانت ردود الفعل الجمهور؟



ما رأيك في عرض المسلسلات على المواقع الإلكترونية؟



"هذه المواقع هي المستقبل القادم فهذه المواقع موجوده في العالم كله والجميع بيتجه للمشاهده على هذه المواقع، ونحن من الطبيعي أن نساير العالم والتكنولوجيا الحديثة ونسايرة فكرة عرض العمل الفني الذي يصبح متوفرًا في أكثر من جهه، فانا مع هذه التجربة ومع فتح اسواق وابواب جديدة".





قدمت أعمال ناجحة فما أقرب الأعمال لقلبك؟



"كل الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي واعتز بها جدًا ولكن أكثرهم هو دوري في مسلسل "جراند اوتيل"".





ما الشخصية التي قدمتها وشعرت أنها تشبه شخصيتك الحقيقة؟



"شخصية"ملاك" في مسلسل "أبو العروسة" فهي أكثر الشخصيات التي تشبهني وأقربهم لقلبي أيضَا".





مع مين من الفنانين تتمنى العمل معه الفترة المقبلة؟



"اتمنى العمل مع كثير من الفنانين المتميزين، ولكن أكثر الفنانين التي اتمنى العمل معهم الفنان يحي الفخراني وصديق عمري ورفيق روحي الفنان محمد ممدوح".





ما الشخصية التي تتمنى تقديمها الفترة المقبلة؟



"هناك العديد من الشخصيات التي اتمنى تقديمها من ضمنها شخصية سيكو".





هل قيلت لك نصيحة ما زالت تسير عليها؟



"بالطبع قيلت لي العديد من النصائح من ضمنها أن أكون صادقًا في الفن والأداء والمشاعر وكل ما أقدمه في التمثيل؟"





هل السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان؟



"بالطبع السوشيال ميديا لها دور كبير جدًا في نجاحه واعتقد أن هذا الدور واضح جدًا حاليًا في الوسط الفني بشكل كبير قوي، فالسوشيال ميديا تأثيرها كبير جدًا على عالم الفن".





ماذا عن مشاركتك في رمضان؟



"أشارك في مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسام علي، ومن بطولة الفنانة حنان مطاوع وخالد الصاوي وطارق لطفي ونبيل الحلفاوي إلي جانب مجموعة من الشباب"، "بالإضافة لمشاركتي في مسلسل "الكهف" ولم يتم تصوير الآن".





ما هي هوايتك المفضلة؟



"لدي العديد من الهويات من ضمنها السفر من الهويات الكبيره بالنسبالي والقراءة والسباحة".



خالد كمال، فنان استطاع أن يخطف قلب الجمهور منذ ظهوره الأول على الشاشة، فقدم العديد من الأعمال المتنوعه والمتميزة، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني.وفتح خالد كمال، قلبه لـ""، وتحدث عن تجربته في مسلسل "بخط اليد"، وعن أعماله الجديدة، إلى نص الحوار..."هناك العديد من الأسباب التي جذبتني للمشاركة في المسلسل من أهمها أنني دائمًا بهتم بالعمل مع نجوم ومخرجين وفنانين لم يسبق لي العمل معهم من قبل، وأيضّا جذبني فريق العمل المتميز والفنان أحمد رزق وأستاذه شيرين عادل المخرجة التي سعدت بالعمل معاها، بالأضافة إلي موضوع المسلسل ودوري الجديد والتركيبة التي لم أقدمها من قبل، فوجدت أنه مسلسل اجتماعي كويس جدًا ولطيف وكتب بشكل كويس قوي لذلك وافقت عليه"."بشكل عام بحب أكون مراقب جيد للحياة حتى أستطيع من خلال التجارب اللي الناس عيشاها أراء طباع الناس، فانا راقبت تفاصيل ومشاكل المتزوجين، فاستعدادي لم يكن لحظي أثناء التصوير على قد ما هي تراكم من الخبرات التي جمعتها من خلال مراقبتي لهذه التجارب الزوجية"."الكواليس جميلة جدًا وممتعه وتعتبر من أفضل الكواليس التي عملت فيها وخصوصًا في ظل أن كل أبطال المسلسل لديهم حس فكاهة والهزار والضحك لكي نهون على بعض الأيام، فالأجواء كانت لطيفة جدًا ومستمتعين بها لحد الآن"."في الحقيقة شخصية "عماد" التي اجسدها خلال المسلسل لا تطاق بالمره لان الغيره تسيطر عليه ووصلته لدرجات الجنون فالتعليقات التي وصلتني على الدور كلها قاسية والناس كلها بتشتم في الشخصية، وكيف انسان مثل عماد موجود وبيعمل كده مع زوجته، وهذا دليل على نجاحي في تجسيد الشخصية، لذلك انا سعيد جدًا بالردود الفعل التي وصلتني".