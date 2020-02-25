مصطفى الفقي يكشف كواليس من حياة مبارك

نعى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا: "كان شخصًا بسيطًا للغاية وودودًا، وكان لديه استعدادا للاقتناع بأي وجهات نظر صحيحة، وكان عنيد بعض الأحيان.



وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن "مبارك" حكم العباد والبلاد 30 عامًا، ومن الطبيعي شعور الشعب بالحزن عليه، لافتًا إلى أن أحد مشاكل الرئيس الأسبق هو طول فترة الحكم، ولولا هذه الفترة الطويلة لما حدثت العديد من المشاكل.



ولفت إلى أن "مبارك" كان صبورًا ولم يكن متسرع في اتخاذ القرار، ولم يكن سريع في أمره أبدًا، وهذه الصفة غير موجوده في الكثير من المصريين.

