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تركيا تؤكد سلامة صحة الركاب العائدين من إيران من "كورونا"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:12 م
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وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي
وكالات
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بأنه لم يتم تشخيص فيروس "كورونا" بين الركاب الـ 140 العائدين من إيران، مضيفا أنهم خضعوا جميعا للحجر الصحي.

وأضاف "رغم رصد "كورونا" في كافة أنحاء العالم، إلا أن بلادنا خالية من الفيروس بسبب تدابيرنا الاحترازية الفعالة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر بالطيران المدني التركي تحويل مسار طائرة تركية كانت متجهة من طهران إلى إسطنبول، لتتوجه إلى أنقرة، بسبب الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالطيران المدني التركي قوله إن تحويل مسار الطائرة تم بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.

من جهته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت كافة التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الفيروس، مبينا أن توقيف الرحلات الجوية والقطارات مع إيران يأتي نتيجة لهذه التدابير.

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الكلمات المفتاحية

كورونا صحة سلامة تركيا الركاب إيران

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