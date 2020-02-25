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تجديد حبس محام 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "عمرو" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

جماعة إرهابية النيابة العامة التحقيقات

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