مجدي يعقوب في الحرم المكي.. شاب مصري يوثق دعائه لـ"طبيب القلوب" (فيديو)

نشر الشاب إيهاب زمزم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل دعاءً للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي من الحرم المكي.



وأعرب إيهاب زمزم، صاحب الدعوة، عن حبه الشخصي الشديد للدكتور مجدي يعقوب، قائلًا: "بحبه حب من عند ربنا، رجل يجعلنا جميعًا نفخر به".



وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن الجدل الذي حدث في الفترة الأخيرة كان أحد أسباب دعائه له في الحرم المكي، معلقًا: "معتقدات كل إنسان ربنا وحده اللي هيحاسبه عليها".

