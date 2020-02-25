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سيد علي ناعيًا الرئيس الأسبق حسني مبارك: رحل أحد قادة مصر العظام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:11 م
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الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي
كساب أحمد
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نعى الإعلامي سيد علي، الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا: "رحل أحد قادة مصر العظام، أحد أهم قادة أكتوبر، هذا الرجل الذي صمم على استعاد كل ذرة رمل من أرض مصر، في معركة طابا الدبلوماسية".

ووجه "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بالفارس النبيل، الذي قررا أعداد جنازة عسكرية للرئيس مبارك أحد قادرة القوات المسلحة.

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبي الرئيس الأسبق.
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الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك مصر جنازه عسكريه اخبار

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