2 مليار دولار حجم الاستثمار بالطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين

قال محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة التابعة لوزاوة الكهرباء، إن إجمالي حجم الطاقة المتولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة يبلغ 3 الاف ميجاوات من طاقة الرياح والشمس، ونحو 6 ألاف ميجاوات من طاقة المياه.





واضاف "الخياط" خلال مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي، أن مصر نجحت في جذب استثمارات بقيمة تتراوح بين 1.5 الي 2 مليار دولار خلا العامين الماضيين، بسبب الإصلاحات التشريعية التي نفذتها في مجال الطاقة المتجددة من تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، وأبرزها مجمع الزعفرانه لطاقة الرياح، ومجمع جبل الزيت، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية.





واكد "الخياط" علي أن الدولة تسعي لزيادة استثماراتها مع قطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، لرفع نسبة مساهمة إلي 20 % من إجمالي حجم الطاقة المستخدمة في مصر، ومضاعفة تلك النسبة بحلول 2035.