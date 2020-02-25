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3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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لايزال انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة 19، هو الشغل الشاغل للإعلام الرياضي المصري.


وقام الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا، بالغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأبيض.

 

وننشر هنا العقوبات المحتمل توقيعها على الزمالك بعد انسحابه من مباراة بالدوري أو من المسابقة بشكل عام، وفقا للوائح.

 

العقوبات المنتظرة حال الانسحاب من مباراة بالدوري :

 

تنص المادة (46) من لائحة لجنة المسابقات أنه إذا اُعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقة تُطبق عليه الجزاءات التالية:

 

1- تُوقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم (مقدرة بـ200 ألف جنيه كحد أقصى).

 

2- خصم 6 نقاط من رصيده وتعادل هذا النقاط مباراة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها، ويُعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

 

3- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن، للاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

 

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