Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يفقد تياجو سيلفا ضد بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تعرض البرازيلي تياجو سيلفا قلب دفاع باريس سان جيرمان لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين خلال فوز متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على بوردو 4-3 الأحد، بحسب ما ذكر فريق العاصمة، ما سيبعده عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في 11 آذار/مارس المقبل.

وأشار الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، إلى أن عودة اللاعب البالغ 35 عاما "مقدرة بعد ثلاثة أسابيع بحسب تطوره العيادي".

وكان سان جيرمان خسر 1-2 ذهابا في ألمانيا، ضمن مسابقة يبحث عن تفادي الخروج من دورها الثمن نهائي للموسم الرابع تواليا.

وسيفتقد إيابًا لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي والظهير البلجيكي توما مونييه بسبب الإيقاف.

وبإصابة مدافع ميلان السابق، ستتغير خطط المدرب الألماني توماس توخيل الذي اعتمد على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع في مباراة الذهاب، ويمكنه الآن التعويل فقط على البرازيلي ماركينيوس.

ومرة جديدة يخوض سان جيرمان الأدوار الاقصائية منقوصًا من بعض لاعبيه الأساسيين، على غرار الموسمين الماضيين عندما افتقد نجم هجومه البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم.

وأضاف سان جيرمان في بيانه ان لاعب وسطه الاسباني أندر هيريرا "سيغيب بين 6 و8 أسابيع" بسبب تمزق في العضلة الرباعية اليسرى.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status