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"بطريركية الإسكندرية للروم" تنعى مبارك: أحد قادة حرب العزة والكرامة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:57 م
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البابا البابا ثيودروس
البابا البابا ثيودروس
حازم رفعت
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نعت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا برياسة البابا البابا ثيودروس الثاني، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقالت البطريركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى تنعي البطريركية إكليروسًا وشعبًا وعلى رأسهم البابا ثيودروس الثاني، رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".

وأضاف البيان: تتقدم البطريركية بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللقوات المسلحة قادة وجنودًا ولكافة مؤسسات الدولة، داعيًا الله أن يغمده بجزيل برحمته.
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك حرب أكتوبر بطريركية الإسكندرية

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