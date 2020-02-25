Advertisements
"بطريركية الإسكندرية للروم" تنعى مبارك: أحد قادة حرب العزة والكرامة
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:57 م
Advertisements
حازم رفعت
Advertisements
نعت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا برياسة البابا البابا ثيودروس الثاني، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقالت البطريركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى تنعي البطريركية إكليروسًا وشعبًا وعلى رأسهم البابا ثيودروس الثاني، رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".
وأضاف البيان: تتقدم البطريركية بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللقوات المسلحة قادة وجنودًا ولكافة مؤسسات الدولة، داعيًا الله أن يغمده بجزيل برحمته.
وقالت البطريركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى تنعي البطريركية إكليروسًا وشعبًا وعلى رأسهم البابا ثيودروس الثاني، رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".
وأضاف البيان: تتقدم البطريركية بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللقوات المسلحة قادة وجنودًا ولكافة مؤسسات الدولة، داعيًا الله أن يغمده بجزيل برحمته.
Advertisements