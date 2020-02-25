"بطريركية الإسكندرية للروم" تنعى مبارك: أحد قادة حرب العزة والكرامة



وأضاف البيان: تتقدم البطريركية بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللقوات المسلحة قادة وجنودًا ولكافة مؤسسات الدولة، داعيًا الله أن يغمده بجزيل برحمته.

نعت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا برياسة البابا البابا ثيودروس الثاني، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وقالت البطريركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى تنعي البطريركية إكليروسًا وشعبًا وعلى رأسهم البابا ثيودروس الثاني، رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".