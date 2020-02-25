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ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة فريقه التي ستسافر إلى فرنسا من أجل مواجهة فريق أولمبيك ليون مساء غدا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني - بوفون - بينسوليو.

خط الدفاع : دي تشيليو - روجاني - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - كيليني - دانيلو - أليكس ساندرو.

خط الوسط : سامي خضيرة - بيانيتش - رامسي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور.

خط الهجوم : ديبالا - دوجلاس كوستا - بيرناردسكي - كريستيانو رونالدو - هيجواين - كوادرادو.

وحقق فريق يوفنتوس انتصارا صعبا على فريق سبال بالاختبار الأخير قبل مواجهة ليون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الإيطالي.

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