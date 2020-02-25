القسم الثالث.. التعدين يفوز على الهلال بثلاثية في ختام الجولة18





اختتمت اليوم مواجهات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي النصر للتعدين أمام نظيره فريق نادي الهلال باسوان، التي جمعت بينهما اليوم بملعب ابوالريش قبلي شمال محافظة اسوان.



واسفرت نتيجة اللقاء عن فوز فريق نادي النصر للتعدين بقيادة زيزو حشمت، المدير الفني للفريق، على نظيرة فريق نادي الهلال، بقيادة مجدي عبد الشكور، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



احرز اهداف المباراة مصطفى عادل و مصطفى عبدالعظيم و هيثم السايح للتعدين، فيما سجل مصطفى عبدالحميد "حنتيرة" لفريق الهلال.



بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق النصر للتعدين الى 39 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، فيما يتجمد رصيد فريق هلال اسوان عند 15 نقطة فى المركز العاشر.