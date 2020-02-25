فريد الديب يوجه رسالة نارية لمنتقدي "مبارك" (فيديو)





انتقد فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إذاعة بعض القنوات حديث غير لائق بحق الرئيس الراحل مبارك"، معقبًا: "اللي يقول ممنوع الترحم ده نوع من السفالة وعدم تقدير حرمة الموتى والذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى".وقال "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق "مبارك" قائد عسكري قاد سلاح الطيران لكي يخوض معركة الكرامة والعزة في أكتوبر 73.وتابع: "مبارك عندما كان رئيسًا للجمهورية أفرج في عهده عن كافة معتقلين أحداث سبتمبر"، مشيرًا إلى أن "مبارك" بذل جهد كبير من أجل الوطن.واستطرد قائلًا: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة مبارك أتوجه بالشكر للرئيس السيسي لإعلان الحداد في البلاد 3 أيام"، متابعًا: "أشعر الأن أن مبارك يشعر بالرضا بعد مظاهرة الحب من المصريين له".