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العراق: تعطيل الدوام الرسمي في 4 محافظات بسبب انتشار كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:25 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت محافظات النجف و كركوك و ديالى و صلاح الدين و أربيل و دهوك والسليمانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام لفترات مختلفة عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت مديرية تربية، في بيان أن "المدير العام للتربية في محافظة ذي قار رياض كريم عبد الله العمري خوّل إدارات مدارس المحافظة كافة ولجميع المراحل الدراسية بان يكون يوم الخميس المقبل، آخر يوم لامتحانات نصف السنة".

 

وأكد العمري بحسب البيان، على "تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة خلال عطلة نصف السنة، حيث كان من المقرر ان تلغى العطلة ويستمر الدوام في جميع مدارس المحافظة لغرض تعويض فترة تعطيل الدوام السابقة نتيجة للمستجدات التي حصلت مؤخراً من خلال تسجيل بعض الاصابات بفايروس (كورونا) في عدد من محافظات العراق".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعطيل العراق الدراسة

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