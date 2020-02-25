Advertisements
Advertisements
Advertisements

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:48 م
Advertisements
شيكابالا
شيكابالا
عمرو مصطفي
Advertisements

لجأ مسؤولو نادي الزمالك إلى خدعة جديدة للهروب من معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأبيض بسبب ما بدر منه في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بدولة الإمارات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن معاقبة شيكابالا بسبب أحداث مباراة السوبر بعد توجه اللاعب إلى جماهير النادي الأهلي في المدرجات عقب انتهاء المباراة ووقوع أحداث مؤسفة.

وعلم "الفجر الرياضي" أنه على الرغم من تصريحات إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبات مالية على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة الإ أن الحقيقة غير ذلك.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول شيكابالا على قيمة مكافأة السوبر المصري الأخيرة مع باقي اللاعبين في الساعات الماضية عقب جلسة مرتضى منصور معهم أمس قبل مباراة القمة وبدون أن يتم توقيع أي عقوبات مالية عليه.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور عقوبة شيكابالا السوبر المصري الزمالك أحداث السوبر المصري

أخبار تهمك

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة و 15 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 15 ساعة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الجبلاية تعد الزمالك بعقوبات مالية على ثنائي الأهلي

إيقاف شيكابالا 8 مباريات بسبب أحداث السوبر وتغريمه 100 ألف جنيه

أبرزهم طارق ووليد.. الناجون من مقصلة الجبلاية في أحداث السوبر المصري

الطعن هو الحل.. أول تحرك من الأهلي والزمالك للرد على عقوبات اتحاد الكرة

هل يتراجع.. مرتضى يعلن انسحاب الزمالك من الدوري المصري

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status