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"أرامكو" السعودية توقع اتفاقية تصنيع جهاز للأمن السيبراني

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:34 م
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أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
وكالات
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وقّعت شركة “أرامكو” السعودية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية، اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني “صمام البيانات”، الأول من نوعه في المملكة، وذلك تزامنًا مع أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء” في دورته الخامسة التي يتم تنظيمها في مركز الظهران الدولي للمعارض الظهران إكسبو بالخبر.

ويعد جهاز “صمام البيانات” من أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من الهجمات السيبرانية، ومنع أي اختراق خارجي وبالتالي حماية المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة، ويتميّز الجهاز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية.
وقال نائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات المهندس يوسف العليان، إن تطوير وتصنيع الجهاز محليًا بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو السعودية براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمثّل نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات، ويشكّل التعاون المثمر بين شركتي أرامكو السعودية والإلكترونيات المتقدمة وخطوة رائدة في مشروع توطين التقنيات المتقدمة التي تلبي حاجات السوقين المحلي والعالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج: ” إن جهاز “صمام البيانات” يضمن نقل البيانات بشكلٍ آمن لتوفير أقصى درجات الأمن لشبكات المُنشآت، وتم تطويره وتصنيعه من قبل كفاءات وطنية، ويأتي ضمن مستهدفات شركة الإلكترونيات المتقدمة الإستراتيجية في مجال الأمن السيبراني لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويستضيف منتدى “اكتفاء” الذي تنظمه أرامكو السعودية، وتشارك فيه شركة الإلكترونيات المتقدمة، العديد من الشركات المحلية والدولية المعنية بسلسلة الإمداد في مجال الطاقة، ويحضره العديد من المسؤولين التنفيذيين المؤثرين، وقادة الصناعة في العالم.
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الكلمات المفتاحية

تصنيع جهاز الأمن السيبراني الأمن السيبراني ارامكو السعودية

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