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الزمالك يؤكد جاهزية عبد الشافي وجمعة لمواجهة الترجي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:28 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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شارك ثنائي فريق الزمالك محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء والتي اقيمت على ملعب النادي بميت عقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وسبق واشتكى الثنائي من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية قبل أن يتماثلا للشفاء بشكل كامل مع الفريق.

وخاض الثنائي التدريبات الجماعية مع الزمالك بشكل طبيعي على هامش مران اليوم ليتأكد جاهزيتهما لخوض مواجهة الترجي التونسي.

ويعول الجهاز الفني الكثير على الثنائي وخاصة عبد الشافي الذي شارك في لقائي السوبر الافريقي ومن بعده المصري وظهر بمستوى مميز.
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