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شاهد.. ماذا قال قادة العالم في نعي مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:27 م
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مبارك
مبارك
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، تقرير يرصد تقديم قادة العالم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأوضح التقرير، أن الإمارات نكست الأعلام، ووصفت مبارك أنه صاحب المواقف الوطنية، كما أرسلت السعودية والكويت برقيات تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة مبارك، كما وجهت الخارجية الأمريكية العزاء لأسرة مبارك.

ويذكر أن مبارك ولد في قرية كفر المصيلحة بالمنوفية في 4 مايو 1928، وعقب انتهائه من مرحلة التعليم الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية ثم حصل على البكالوريوس في العلوم الجوية.
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