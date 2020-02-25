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بعد عرضها على الطبيب الشرعي.. نقل جثامين المعلمات ضحايا فاجعة بولعابة إلى منازلهن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:20 م
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صورة من الحادث
صورة من الحادث
مروى الجلاصي
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وقع نقل جثامين المعلمات الخمس ضحايا فاجعة بولعابة، إلى منازلهن بمدينة القصرين، بعد عرضها على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

وأفاد مصدر صحي، أن المدرسات أصبن على مستوى رؤوسهن في حادث المرور، الذي جد بمنطقة بولعابة من ولاية القصرين، مما تسبب في وفاتهن على عين المكان.

ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة لـ5 معلمات كنّ في طريقهن نحو مدرسة وادي الرشح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، بشاحنة خفيفة مما تسبب في وفاتهن.

وقد أكدت بعض المصادر، أن المربيات ضحايا الحادث، في العقد الثالث من العمر، وهنّ متزوجات وأمهات لأطفال.

ونقلا عن المصادر ذاتها، نذكر هويات المتوفيات جرّاء الحادث، وهنّ نجوى جنحاوي معلمة نائبة، وإيمان علوي وعفاف جبران ونهى بوعلاقي وآمنة يحياوي وثلاثتهن أساتذة تعليم ابتدائي.

وتفيد المعطيات الأولية لحادث بولعابة، بأن انفجار أحد إطارات السيارة الخفيفة التي كانت تقل المعلمات، أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها بالطريق، واصطدامها بشاحنة ثقيلة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وإثر الحادث الأليم، توقفت بعد ظهر اليوم، كافة الدروس بجميع مدارس القصرين، على خلفية فاجعة بولعابة، كما دعت النقابة الجهوية للتعليم الابتدائي، إلى إيقاف الدروس يوم غد الأربعاء 26 فيفري 2020، حدادا على أرواح الفقيدات ضحايا الحادث.
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