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كارتيرون يريح ثلاثي الزمالك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج خاص للثلاثي يوسف إبراهيم أوباما وطارق حامد وحازم إمام قبل لقاء الترجي التونسي الجمعة المقبل بدوري أبطال افريقيا.


ولم يشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق اليوم وخاضوا تدريبات منفردة في صالة الجيم لتجهيزهم وتجنب الإرهاق والاجهاد عليهم بسبب ضغط اللقاءات خلال الفترة الماضية.


وأدى الثلاثي البرنامج المنفرد لهم على مدار الأيام الماضية لتجهيزهم بشكل جيد والحفاظ عليهم لتحقيق أكبر مكسب فني منهم خلال مواجهة الترجي التونسي.


ويستضيف الزمالك نظيره الترجي مساء الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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