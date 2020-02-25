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"معًا نستطيع" ترصد مشكلة داخل المدارس.. والوزير يعد بحلها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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رصدت حملة "معا نستطيع" التعليمية ظاهرة تحدث داخل المدارس منذ بدء الفصل الدراسي الأول وهي قيام مدرسين الأساسيين للمواد الدراسية بالإعتماد على طلبة التربية العملية لدخول الفصول بدلا منهم وشرح المناهج للطلبة مع العلم أن هؤلاء الطلبة غير ملمين بالمناهج.

وقالت الحملة: "لم يتوقف الأمر على هذا بل أصبح هناك حالة من التهريج داخل الفصول الدراسية في حين أن المدرسين الأساسيين للمواد يكونوا داخل المدرسة أو خارج المدرسة يتركون الطلبة فريسة للهو طلبة التربية العملية وبالتالي لا يوجد شرح داخل المدارس بسبب هذا العبث علما بأن هناك تعليمات مشددة بعدم دخول طلبة التربية العملية الفصول بدون مدرس المادة الأساسي".

وقالت الحملة إنها عرضت هذه الشكوى على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي كان رده بأنه سوف يتم التعامل مع هذه المشكلة، قائلا لهم "الرسالة وصلت".
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الكلمات المفتاحية

معا نستطيع المدارس الطلاب

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