Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:01 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
سالم أحمد سالم
Advertisements
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الإعاقات المُختلفة، مؤكدة  أنه تم إضافة عدد من الإعاقات ضمن القانون الجديد، للحصول على البطاقة، كما يحصل حاملها على عدد من الامتيازات.

من يحصل على البطاقة وفقا للقانون؟
وطبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق ذوي الإعاقة، فإنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات التى ينظمها القانون، بعد حصولهم على البطاقة التي تُسمي "الكارت الذكي"، حيث فتحت الوزارة أبوابها للتسجيل في المرحلة الأولى للأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة، والتى تنقسم إلى 13 إعاقة، وهي: "الشلل الدماغي، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والإعاقات المتعددة، والبتر متعدد الأطراف، وفقد البصر التام، وفقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر)، ومتلازمة داون، وصغر أو كبر حجم الرأس، وطيف التوحد، وذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، والجذام".

وإليك شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:
 أولًا، يجب على الراغب في الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، الدخول على موقع الوزارة، وملء النموذج الموجود على الموقع الذي يحتوي على أسئلة أساسية مثل: الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون.

بعد ملء النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل، الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف، كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب إلى مركز التأهيل.

وطالبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم بشرط أن تكون مختومة وموثقة من إحدى المستشفيات الحكومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ذوي الإعاقة بطاقة ذوي الإعاقة أخبار

أخبار تهمك

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: كنا سنفوز على الأهلي مجددا

منذ ساعتين

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 12 ساعة

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد إجراءهم للكشف الطبي المُميكن

من الإثنين.. "التضامن" تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

"التضامن": تسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من فروع البريد المصري

التضامن: غدًا إصدار 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لأول دفعة

اليوم.. بدء إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

"التضامن" تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

بيكي يصدم جمهور برشلونة

06:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status