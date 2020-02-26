تعرف على شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الإعاقات المُختلفة، مؤكدة أنه تم إضافة عدد من الإعاقات ضمن القانون الجديد، للحصول على البطاقة، كما يحصل حاملها على عدد من الامتيازات.



من يحصل على البطاقة وفقا للقانون؟

وطبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق ذوي الإعاقة، فإنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات التى ينظمها القانون، بعد حصولهم على البطاقة التي تُسمي "الكارت الذكي"، حيث فتحت الوزارة أبوابها للتسجيل في المرحلة الأولى للأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة، والتى تنقسم إلى 13 إعاقة، وهي: "الشلل الدماغي، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والإعاقات المتعددة، والبتر متعدد الأطراف، وفقد البصر التام، وفقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر)، ومتلازمة داون، وصغر أو كبر حجم الرأس، وطيف التوحد، وذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، والجذام".



وإليك شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

أولًا، يجب على الراغب في الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، الدخول على موقع الوزارة، وملء النموذج الموجود على الموقع الذي يحتوي على أسئلة أساسية مثل: الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون.



بعد ملء النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل، الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف، كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب إلى مركز التأهيل.



وطالبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم بشرط أن تكون مختومة وموثقة من إحدى المستشفيات الحكومية.