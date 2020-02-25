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رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على توجيه كلمة لزملائه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء الترجي التونسي.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وشدد شيكا على لاعبي الزمالك بطي صفحة الفترة الماضية ووضع كل تركيزهم في لقاء الترجي وضرورة تحقيق فوز مريح لتسهيل مهمة الفريق قبل لقاء الإياب.

وأوضح اللاعب لزملائه أن التتويج ببطولتي السوبر الافريقي ومن بعده المصري يجب أن يكون أكبر دافع وحافز لهم خلال المرحلة المقبلة من اجل مواصلة النتائج الإيجابية.
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