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'الله يرحمك'.. راندا البحيري تنعى الرئيس الأسبق "حسني مبارك"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:31 م
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راندا البحيري
راندا البحيري
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة للرئيس الأسبق "حسني مبارك"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "البحيري" على هذه الصورة قائلة: "الله يرحمك".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ربنا يرحمه يارب فخر مصر ومجدها".

وعلى صعيد آخر شاركت "البحيري" في العديد من الأفلام منها "سبوبة، بنت من دار السلام، العيال هربت، واحد صعيدي، ما تيجي نرقص، العيال هربت، كشف حساب، اوقات الفراغ، خليج نعمة، ليلة في القمر، خليك في حالك".

وقدمت "البحيري" العديد من المسلسلات منها "الأخوة أعداء، التنين، سنوات الحب والملح، فتيات صغيرات، لحظات حرجة، عفاريت السيالة، أحلام هند الخشاب، سلسال الدم، عشق النساء، حالة عشق، على نار هادئة".
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