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مايك بومبيو يعزي أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:12 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه لأسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية في وقت سابق اليوم.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن: "نتقدم بالتعازي لأسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

 وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير 2011.

وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".

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الكلمات المفتاحية

محمد حسني مبارك مايك بومبيو تعازي الرئيس المصري الأسبق التاسعة

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