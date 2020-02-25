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تعرف على موعد ومكان جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:11 م
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محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك
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تعرف على موعد ومكان جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

تسود حالة من الحزن في انحاء مصر اليوم وذلك بسبب في وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الذي حكم مصر لمدة ثلاث عقود متتالية. على ان تقوم غداً الاربعاء جنازة عسكرية للراحل عن عمر يناهز 92سنة. وسنقدم لكم اليوم تفاصيل عن سبب الوفاة.


سبب وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

توفى مبارك بعد صراع طويل مع المرض فكان في لحظاته الاخيرة موجود في العناية المركزة بين الحياة والموت. واخفت الاسرة خبر وفاته بعض الوقت حتى ظهر تعليقات على الحساب الخاص بعلاء مبارك على تويتر تنعي فيها والده والدعوة له بالرحمة. ورغم ذلك كان علاء مبارك لأخر اللحظات يدعو الله بالشفاء لوالده ولكن امر الله قد نفذ. فكان هذا الشهر علامة كبيرة في حياة مبارك حيث كان موعد اهم الاحداث في حياة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك.


موعد جنازة مبارك

قال احد العاملين في مقابر مبارك انه تم ابلاغه من قبل اسرة الراحل. بأن ستشيع الجنازة غدا الاربعاء الموافق ٢٥-٢-٢٠٢٠ بعد صلاة الظهر. ومن المفترص ان سيحضر الجنازة ملوك ورؤساء عرب واجانب. على ان تكون الجنازة عسكرية.

تعرف على موعد ومكان جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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