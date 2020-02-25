Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:07 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
Advertisements

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي ستواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غدا على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - ألتوبي - أريولا.

خط الدفاع : داني كارفاخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش.

وشهدت القائمة غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز بسبب الإصابة، بينما تم إستبعاد رودريجو جوس وناتشو وابراهيم دياز وجيمس رودريجز بقرار فني.

وكان قد تعرض فريق ريال مدريد للهزيمة في مباراته الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي من فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإسباني.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة الا ربع

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status