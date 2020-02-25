تامر عبد المنعم يهدد من ينتقد الرئيس الراحل 'حسني مبارك'

هدد الفنان تامر عبد المنعم، منتقدي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، برسالة قوية لكل من يقدم تعليق سلبي في حق الرئيس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عبد المنعم" قائلا: "اللي هلاقيه بيغلط في الريس مبارك، لا مكان له على صفحتي".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: كل يوم بيزيد احترامي ليك حضرتك ابن اصول وموقفك واحد من الاول للاخر، رحمة الله علي قائد الحرب والسلام.



وفي سياق أخر شكر "عبد المنعم" الرئيس "عبد الفتاح السيسي" والدولة على موقفهم تجاه جنازة الرئيس الأسبق الراحل "حسني مبارك" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عبد المنعم" قائلا: كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي وللدولة المصرية على الموقف المشرف تجاه الرئيس مبارك سواء بإعلان الحداد أو بإقامة جنازة العسكرية له.