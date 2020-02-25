Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادي قضاة مجلس الدولة ناعيًا مبارك: يظل التاريخ يذكره بالفخر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:01 م
Advertisements
مبارك
مبارك
هدير حمزة
Advertisements
نعي نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك،الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

وتقدم النادي رئيسا وأعضاء، بخالص العزاء للدولة المصرية، ولأسرة الفقيد في الفقيد الذي قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان صاحب الضربة الجوية التي مهدت لانتصار أكتوبر العظيم الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إعادة بناء الدولة المصرية بعد ما مرت به من حروب، وكان عاملًا هامًا في نهضتها الحديثة.

وذكر البيان أن الفقيد كان داعمًا للقضاء المصري عامة ولقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، فلا ننسى له موقفه النبيل عندما رفض وزير العدل الأسبق المشاركة الجادة للوزارة في تحمل نفقات علاج أحد شباب قضاة مجلس الدولة بالخارج، فتدخل سيادته وقرر علاجه على نفقة الدولة، بل واستقبل الزميل – منفردًا - في القصر الجمهوري بعد عودته معافً مما ألم به من مرض، واطمأن على صحته، وكانت له لفتات انسانية راقية عبر بها عن تقديره البالغ لرجال القضاء؛ فقد أرسل سيارة الرئاسة لتقل الزميل من موطنه، واستمر لقائه به قرابة ال 40 دقيقة، وقام بمنحه رقم تليفونه الشخصي للتواصل معه في حالة وجود أي شكوى، واصطحبه في أبوةٍ حانية إلى الخارج في نهاية اللقاء، في موقفٍ سيظل تاريخنا القضائي يذكره بالفخر والاعزاز، رحم الله الفقيد، وندعو الله – عز وجل - أن يتغمده بالعفو والمغفرة ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك الفخر التاريخ ادي قضاة مجلس الدولة

أخبار تهمك

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل طعن منع حفيدة مبارك من السفر

٢٧ أكتوبر.. الحكم في إلغاء السماح لحفيدة حسني مبارك بالسفر

رئيس نادي قضاة مجلس الدولة يكشف تفاصيل الجمعية العمومية اليوم

تأجيل طعن الحكومة لوقف حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر لـ20 ابريل

إحالة الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر لـ"جنايات الجيزة" للاختصاص

نادي مجلس الدولة ناعيا السلطان قابوس: حقق نهضة عمان الحديثة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status