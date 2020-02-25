Advertisements
Advertisements
Advertisements

البلدية يستعيد الثقة ويهزم بيلا برباعية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام نور
Advertisements


حسام نور

إستعاد بلدية المحلة ذاكرة الإنتصارات مرة أخرى وحقق فوزا كبيرا على فريق بيلا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب البلدية في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الممتاز ب "المجموعة الثالثة بحري".

أحرز أهداف اللقاء علاء شعبان في الدقيقة ٨ من الشوط الأول وعزز محمود صلاح التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ٤٤ من الشوط الاول وأحرز إبراهيم فاضل الهدف الثالث في الدقيقة ٣ من الشوط الثاني وأختتم احمد رفعت ريفو الأهداف في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي بلدية المحلة وتراجع كبير من لاعبي بيلا وأهدر لاعبو البلدية العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف في المباراة.

- تشكيل الفريقين

دفع رمضان السيد المدير الفني لبلدية بتشكيل مكون من

حراسة المرمى :مؤمن جابر
خط الدفاع: بسام حسن، إبراهيم فاضل، محمد عبد الواحد، محمد جمال
خط الوسط: مراد رجب، محمود شهاب، علاء شعبان، حسام زين، محمود صلاح
خط الهجوم : عمرو مصطفى

بينما دفع إبراهيم الشهيدي المدير الفني لبيلا بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد فوزي
خط الدفاع : عبد العزيز محمد، مصطفى شامخ، محمد المحمدي، مصطفى علي
خط الوسط : محمود ناجي، عبد الصمد مانا، عادل ربيع، أحمد إسماعيل، مصطفى كشري.
خط الهجوم : أحمد هاشم

أدار المباراة تحكيميا عماد عطا حكم ساحة، مساعد اول إكرامي سالم، مساعد ثان مصطفى عبد الخالق، حكم رابع محمود عثمان.

ترتيب المجموعة :-

1- دمنهور 33 نقطة
2- فاركو 31 نقطة
3- غزل المحلة 29 نقطة
4- المنصورة 27 نقطة
5- الرجاء 25 نقطة
6- دكرنس 25 نقطة
7- أبو قير 23 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبى 15 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ أقل من ساعة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status