المركز الثقافي القبطي ناعيًا مبارك: نتذكر حبه لمصر

نعى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح اليوم عن عُمر يناهز الـ 91 عامًا.



وقال المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، "يتقدم المركز رئيسا ومديرين لأسرة الرئيس الأسبق مبارك ولجميع محبيه وللقوات المسلحة المصرية وضباطها بخالص التعازي، طالبين الصبر والسلوان للجميع".



وأضاف البيان: نتذكر حبه لمصر حينما قال إن هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون.