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أحمد سعد ينعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:56 م
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احمد سعد
احمد سعد
لمياء علي
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نعى الفنان أحمد سعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية لأحمد سعد عبر موقع فيسبوك: الفنان احمد سعد ينعي الشعب المصري في وفاه الرئيس السابق لمصر محمد حسني مبارك انا لله وانا اليه راجعون نسألكم الدعاء.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

كما حرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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