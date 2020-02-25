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العراق: قتيلان جراء مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بساحة الخلاني

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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نقلت مصادر طبية عراقية، بمقتل اثنين وأكثر من 15 جريحا جراء مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وشنت مليشيات الحشد الشعبي، أمس الإثنين، الهجوم على المتظاهرين قدمت إلى الحلة من بغداد، وهي تابعة لمديرية أمن الحشد، وكافة عناصرها من الملثمين وكانت لديها أوامر بفض الاعتصام في بابل لكن إقبال العوائل على ساحة الاعتصام أفشلت مهمتها.

وأشار إلى أن غرفة عمليات مليشيات الحشد الشعبي التي يشرف عليها الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الإيراني الخارجي، أرسل خلال الأيام الماضية مجاميع خاصة ضمن فرق الموت المكونة من مسلحي مليشيات الحشد إلى بابل لتنفيذ عمليات خطف واغتيالات في صفوف الناشطين والصحفيين والمتظاهرين وإثارة الفوضى في المحافظة لإنهاء الاعتصام فيها.

ورغم محاولات مليشيات الحشد الشعبي من خلال إثارة الفوضى واستخدام كافة وسائل القمع إلى جر المتظاهرين العراقيين باتجاه العنف فإن المتظاهرين تمكنوا منذ انطلاقة المظاهرات حتى الآن من الحفاظ على سلميتها والتمسك بالطرق السلمية لتنفيذ مطالبهم.


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الكلمات المفتاحية

متظاهرين قتلى ساحة الخلاني العراق

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