مصدر بالتعليم: توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية أخر مارس "مجانًا"



وأضاف المصدر أن توزيع أرقام الجلوس مجانًا دون دفع أى مبالغ مالية، وناشدت الوزارة أولياء الامور بالابلاغ عن اى مدرسة تقوم بتوزيع أرقام الجلوس بمبالغ مالية.



وكانت الوزارة، أعلنت أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 20192020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.



قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة حددت موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي فى أخر شهر مارس المقبل.