Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر بالتعليم: توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية أخر مارس "مجانًا"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:55 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
Advertisements
قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة حددت موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي فى أخر شهر مارس المقبل.

وأضاف المصدر أن توزيع أرقام الجلوس مجانًا دون دفع أى مبالغ مالية، وناشدت الوزارة أولياء الامور بالابلاغ عن اى مدرسة تقوم بتوزيع أرقام الجلوس بمبالغ مالية.

وكانت الوزارة، أعلنت أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 20192020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارس التعليم أرقام جلوس الثانوية

أخبار تهمك

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة الا ربع

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم" تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة| منصة LMS 2019 | وزاره التربيه والتعليم | أولى ثانوي

رابط جديد .. نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود والرقم القومي من التربية والتعليم | اعرف طرق التظلم على النتيجة

"التشعيب".. آخر مستحدثات خطة تطوير نظام التعليم في مصر

6 فئات مسموح لها بخوض امتحانات الثانوية العامة

يسمح بخوضها 4 مرات.. تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

05:34 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status