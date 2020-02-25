Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيقاف الدروس بكافة مدارس القصرين حداد على معلمات فاجعة بولعابة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
توقفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، كافة الدروس بجميع مدارس القصرين، على خلفية فاجعة بولعابة التي أدّت إلى وفاة خمس معلمات.

كما دعت النقابة الجهوية للتعليم الابتدائي، إلى إيقاف الدروس يوم غد الأربعاء 26 فيفري 2020، حدادا على أرواح الفقيدات ضحايا الحادث.

ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة لـ5 معلمات كنّ في طريقهن نحو مدرسة وادي الرشح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، بشاحنة خفيفة مما تسبب في وفاتهن.

وقد أكدت بعض المصادر، أن المربيات ضحايا الحادث، في العقد الثالث من العمر، وهنّ متزوجات وأمهات لأطفال.

و نقلا عن المصادر ذاتها، نذكر هويات المتوفيات جرّاء الحادث، وهنّ نجوى جنحاوي معلمة نائبة، وإيمان علوي وعفاف جبران ونهى بوعلاقي وآمنة يحياوي وثلاثتهن أساتذة تعليم ابتدائي.

وتفيد المعطيات الأولية لحادث بولعابة، بأن انفجار أحد إطارات السيارة الخفيفة التي كانت تقل المعلمات، أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها بالطريق، واصطدامها بشاحنة ثقيلة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.
Advertisements

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

السهل الممتنع.. ما لم يفعله الزمالك أمام الأهلي مُفضلًا الانسحاب الفاضح

منذ أقل من ساعة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

منذ ساعة الا ربع

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 14 ساعة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:34 م

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

05:19 م

فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

05:46 م

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

10:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status