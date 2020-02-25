إيقاف الدروس بكافة مدارس القصرين حداد على معلمات فاجعة بولعابة

توقفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، كافة الدروس بجميع مدارس القصرين، على خلفية فاجعة بولعابة التي أدّت إلى وفاة خمس معلمات.





كما دعت النقابة الجهوية للتعليم الابتدائي، إلى إيقاف الدروس يوم غد الأربعاء 26 فيفري 2020، حدادا على أرواح الفقيدات ضحايا الحادث.



