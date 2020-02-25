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إيقاف الدروس بكافة مدارس القصرين حداد على معلمات فاجعة بولعابة
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:48 م
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مروى الجلاصي
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توقفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، كافة الدروس بجميع مدارس القصرين، على خلفية فاجعة بولعابة التي أدّت إلى وفاة خمس معلمات.
كما دعت النقابة الجهوية للتعليم الابتدائي، إلى إيقاف الدروس يوم غد الأربعاء 26 فيفري 2020، حدادا على أرواح الفقيدات ضحايا الحادث.
ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة لـ5 معلمات كنّ في طريقهن نحو مدرسة وادي الرشح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، بشاحنة خفيفة مما تسبب في وفاتهن.
وقد أكدت بعض المصادر، أن المربيات ضحايا الحادث، في العقد الثالث من العمر، وهنّ متزوجات وأمهات لأطفال.
و نقلا عن المصادر ذاتها، نذكر هويات المتوفيات جرّاء الحادث، وهنّ نجوى جنحاوي معلمة نائبة، وإيمان علوي وعفاف جبران ونهى بوعلاقي وآمنة يحياوي وثلاثتهن أساتذة تعليم ابتدائي.
وتفيد المعطيات الأولية لحادث بولعابة، بأن انفجار أحد إطارات السيارة الخفيفة التي كانت تقل المعلمات، أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها بالطريق، واصطدامها بشاحنة ثقيلة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.
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